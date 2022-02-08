Піаніно було туристичною родзинкою та артоб'єктом. Біля нього любили фотографуватися.
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Таким піаніно було до зруйнування / Фото фейсбук-сторінки "Життя міста Вишгород"
Чому могли зруйнувати
У соцмережах люди припускають, що знищити інструмент могли шукачі металу. Такі висновки зробили, бо з піаніно забрали всі металеві деталі.
Вандалами могли бути шукачі металу / Фото фейсбук-сторінки "Життя міста Вишгород"
Інші випадки вандалізму в Україні
- Новорічні декорації у Дніпрі невідомі зруйнували 30 січня. Вони підпалили й розмалювали святкові фігури.
- У Чернівцях у грудні 2021 року громадські активісти встановили будиночки для буккросингу – обміну книжками. Проте більшість з цих об'єктів зруйнували.
- У листопаді 2021 року у Львові знищили графіті з єврейським торговцем і намалювали свастику. Графіті раніше створили у межах вуличної виставки.
Повний текст публікації фейсбук-сторінки "Життя міста Вишгород"
Одну з наймузикальніших та найвідвідуваніших родзинок міста – зруйновано.
Дякуємо людям, які встановили цю красу.
І дуже не дякуємо тим, хто зробив з цією красою отаке.