Книжкові будиночки встановили у грудні 2021 року за гроші Буковинського культурного фонду. Чернівчани не виконали покладену ідею.
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Супермаркет як альтернатива для розміщення
За словами місцевого мешканця Миколи Дички, реального обміну книг не відбувається. Скриньки ламаються і їх ламають. Мовляв, причина у тому, що вони на занадто видимих місцях і у відповідному кольорі.
У сквері біля СБУ книжковий будиночок відірваний, у сквері Дня вишиванки двері виламані, на Центральній площі – на одній завісі. За ними ніхто не доглядає,
– пояснив він.
Чернівчанин вважає, що ідея є вдалою, якби реально працювала. Найкращим місцем для обміну, на його думку, має стати супермаркет. "Там постійний потік людей", – пояснив він.
"Думаю, варто давати людям шанс. Ставити вищу планку. Іти до кращого. Інакше нічого не змінюватиметься. Усе є досвідом. Можливо, (варто – 24 канал) змінити формат, локації з цими ж уже знайомими всім скриньками", – припустив Дичка.
Як відреагували у мережі
На фейсбук-допис у коментарях відреагувало чимало людей. Побачене прокоментували по-різному, але вважають, що людям варто дати 2 шанс, зважаючи на ідею:
- "Варто давати шанс людям як би то не було";
- "Безхатьки у захваті, безплатний туалетний папір";
- "Побачила таке за кордоном, була у захваті від ідеї";
- "Не для наших людей така гарна справа";
- "У супермаркетах, де є охорона, було б круто".
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Повний текст публікації Миколи Дички:
Думаю, варто і час робити висновки. Хоч я із самого початку підтримую цю ідею. Робити висновки – це нормально і нічого критичного немає, а тому що висновки не такі якими були очікування.
Реального обміну книгами немає. Скриньки ламаються (через тендітність завіс і гачків) і їх ламають (через у кожного свої "причини"). Вони відверто на занадто видимих місцях і у відповідному кольорі. За ними ніхто не доглядає.
У сквері біля СБУ була відірвана. Уже є. Сквер дня вишиванки двері виламані. Зроблені. Центральна площа на одній завісі – зроблені.
Думаю, в інших місцях щось аналогічне. Ідея гарна якби працювала. Місця розміщення, звичайно, ж там де, люди сидять, відпочивають – це зрозуміло, щоб взяти книжку почитати, але для обміну саме може краще великі супермаркети. Там постійний потік людей.
Тут або слідкувати й наповнювати (чого немає). Або ваш конструктивний варіант. Думаю, варто давати шанс людям, як би то не було, ставити вищу планку йти до кращого. Інакше нічого не змінюватиметься. Усе є досвід. Можливо, змінити формат, локації, з цими ж уже знайомими всім скриньками.
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