Книжные домики установили в декабре 2021 года за деньги Буковинского культурного фонда. Черновчане не выполнили положенную идею.
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Супермаркет как альтернатива для размещения
По словам местного жителя Николая Дички, реального обмена книг не происходит. Ящички ломаются, и их ломают. Мол, причина в том, что они на слишком видимых местах и в соответствующем цвете.
В сквере возле СБУ книжный домик оторван, в сквере Дня вышиванки двери выломаны, на центральной площади – на одной завесе. За ними никто не ухаживает,
– пояснил он.
Черновчанин считает, что идея является удачной, если бы реально работала. Лучшим местом для обмена, по его мнению, должен стать супермаркет. "Там постоянный поток людей", – пояснил он.
"Думаю, стоит давать людям шанс. Ставить высшую планку. Идти к лучшему. Иначе ничего не будет меняться. Все является опытом. Возможно, (стоит – 24 канал) изменить формат, локации с этими же уже знакомыми всем ящиками", – предположил Дичка.
Как отреагировали в сети
На фейсбук-сообщение в комментариях отреагировало немало людей. Увиденное прокомментировали по-разному, но считают, что людям стоит дать 2 шанс, несмотря на идею:
- "Стоит давать шанс людям, как бы то ни было";
- "Бомжи в восторге, бесплатная туалетная бумага";
- "Увидела такое за границей, была в восторге от идеи";
- "Не для наших людей такое хорошее дело";
- "В супермаркетах, где есть охрана, было бы круто".
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Полный текст публикации Николая Дички:
Думаю, стоит и пора делать выводы. Хоть я с самого начала поддерживаю эту идею. Делать выводы-это нормально и ничего критического нет, а потому что выводы не такие какими были ожидания.
Реального обмена книгами нет. Шкатулки ломаются (из-за хрупкости занавесей и крючков) и их ломают (из-за у каждого своих "причин"). Они откровенно на слишком видимых местах и в соответствующем цвете. За ними никто не ухаживает.
В сквере возле СБУ была оторвана. Уже есть. Сквер Дня вышиванки двери выломаны. Сделаны. Центральная площадь на одном занавесе – сделаны.
Думаю, в других местах что-то аналогичное. Идея хорошая, если бы работала. Места размещения, конечно, же там где люди сидят, отдыхают – это понятно, чтобы взять книжку почитать, но для обмена самое может лучше большие супермаркеты. Там постоянный поток людей.
Здесь или следить и наполнять (чего нет). Или ваш конструктивный вариант. Думаю, стоит давать шанс людям, как бы то ни было, ставить высшую планку идти к лучшему. Иначе ничего не будет меняться. Все есть опыт. Возможно, изменить формат, локации, с этими же уже знакомыми всем ящиками.
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