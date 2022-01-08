Книжные домики установили в декабре 2021 года за деньги Буковинского культурного фонда. Черновчане не выполнили положенную идею.

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Супермаркет как альтернатива для размещения

По словам местного жителя Николая Дички, реального обмена книг не происходит. Ящички ломаются, и их ломают. Мол, причина в том, что они на слишком видимых местах и в соответствующем цвете.

В сквере возле СБУ книжный домик оторван, в сквере Дня вышиванки двери выломаны, на центральной площади – на одной завесе. За ними никто не ухаживает,

– пояснил он.

Черновчанин считает, что идея является удачной, если бы реально работала. Лучшим местом для обмена, по его мнению, должен стать супермаркет. "Там постоянный поток людей", – пояснил он.

Заметьте! Процесс обмена книг называют буккросингом. Человек, прочитав издание, оставляет его в общественном месте (парк, кафе, поезд, станция метро) для того, чтобы другой человек мог случайно найти и прочитать книжку.

"Думаю, стоит давать людям шанс. Ставить высшую планку. Идти к лучшему. Иначе ничего не будет меняться. Все является опытом. Возможно, (стоит – 24 канал) изменить формат, локации с этими же уже знакомыми всем ящиками", – предположил Дичка.

Как отреагировали в сети

На фейсбук-сообщение в комментариях отреагировало немало людей. Увиденное прокомментировали по-разному, но считают, что людям стоит дать 2 шанс, несмотря на идею:

"Стоит давать шанс людям, как бы то ни было";

"Бомжи в восторге, бесплатная туалетная бумага";

"Увидела такое за границей, была в восторге от идеи";

"Не для наших людей такое хорошее дело";

"В супермаркетах, где есть охрана, было бы круто".

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Полный текст публикации Николая Дички:

Думаю, стоит и пора делать выводы. Хоть я с самого начала поддерживаю эту идею. Делать выводы-это нормально и ничего критического нет, а потому что выводы не такие какими были ожидания.

Реального обмена книгами нет. Шкатулки ломаются (из-за хрупкости занавесей и крючков) и их ломают (из-за у каждого своих "причин"). Они откровенно на слишком видимых местах и в соответствующем цвете. За ними никто не ухаживает.

В сквере возле СБУ была оторвана. Уже есть. Сквер Дня вышиванки двери выломаны. Сделаны. Центральная площадь на одном занавесе – сделаны.

Думаю, в других местах что-то аналогичное. Идея хорошая, если бы работала. Места размещения, конечно, же там где люди сидят, отдыхают – это понятно, чтобы взять книжку почитать, но для обмена самое может лучше большие супермаркеты. Там постоянный поток людей.

Здесь или следить и наполнять (чего нет). Или ваш конструктивный вариант. Думаю, стоит давать шанс людям, как бы то ни было, ставить высшую планку идти к лучшему. Иначе ничего не будет меняться. Все есть опыт. Возможно, изменить формат, локации, с этими же уже знакомыми всем ящиками.

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