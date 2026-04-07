У мережі писали про пожежу в районі Києво-Печерської лаври: у ДСНС розповіли деталі

У київських пабліках удень 7 квітня ширилася інформація про займання в районі Києво-Печерської лаври. Як виявилося, займання сталося у господарській будівлі.

Про це розповіли у ДСНС Києва.

Що відомо про пожежу поблизу Києво-Печерської лаври?

У ДСНС зазначили, що 7 квітня о 13:11 до них надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Лаврській у Печерському районі столиці. Там сталося загоряння одноповерхової закинутої будівлі.

Пожежу ліквідували о 13:43 на площі 150 квадратних метрів. Жертв чи постраждалих немає,

– наголосили надзвичайники.

Пожежа на вулиці Лаврській у Києві 7 квітня / Фото ДСНС Києва

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

