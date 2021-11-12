П'яна автотроща, день пожеж та загроза блекауту: головні новини Києва за тиждень

У Києві сталася масштабна аварія через п'яного водія. В один день у столиці спалахнуло три серйозних пожежі. Мер Києва Віталій Кличко попередив, що місту загрожують віялові відключення світла. Читайте головні новини Києва за 8 – 12 листопада.

Головні новини Києва за тиждень 8 – 12 листопада:

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Нетверезий шаленець влаштував масову автотрощу

На проспекті Перемоги ввечері 8 листопада сталася моторошна масова аварія. Нетверезий водій Hyundai влетів у Renault та BMW, які зіштовхнулися до цього. В результаті поліцейського, який оформлював пригоду, затисло між однією з машин та його службовим Mitsubishi. Крім того, травм зазнав ще один пішохід.

У Києві п'яний водій влаштував масштабну аварію на проспекті Перемоги: відео

З місця події зловмисник утік, однак правоохоронцям вдалося спіймати його згодом. У руки поліціянтів чоловік потрапив під дверима власного під'їзду. Зрештою йому оголосили про підозру. Наразі йому загрожує до 8 років ув'язнення та позбавлення права керувати транспортом на 5 – 8 років.

Нетверезого водія спіймали під його ж під'їздом / Фото Патрульної поліції Києва

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Штурм маршрутки з антивакцинаторами

На автостанції поблизу Центрального залізничного вокзалу 10 листопада поліцейські з автоматами заблокували маршрутку, яка мала їхати до Білої Церкви. Причина – відсутність сертифіката про вакцинацію у водія.

Однак пасажири, судячи з їх риторики, підтримали порушника. Майже всі вони були без масок й почали обурюватися, чому їхні ковідні документи мають перевіряти люди без медичної освіти.

Особливо зухвалі лаялися з правоохоронцями, вигукували нецензурні слова та стверджували, що захисні маски нічого не дають. Ще одним сумнівним "аргументом" антивакцинаторів стала стандартна теза про "порушення конституційних прав".



Пасажири були невдоволені тим, що поліція не випускає автобус зі станції / Скриншот відео

День трьох пожеж

У Києві спалахнули одразу три серйозних пожежі 11 листопада. Одна з них навіть стала смертельною – у вогні на 16 поверсі житлового будинку загинув 40-річний чоловік. Трагедія сталася на вулиці Закревського (Троєщина).

Крім того, вогнеборцям довелося виїжджати у парк "Совки", де загорілася шашлична. Полум'я охопило площу в 300 квадратних метрів і ледь не перекинулося на вуличний звіринець. На щастя загоряння швидко ліквідували, і ніхто з людей та тварин не постраждав. Інцидент буцімто трапився через підпал сіна двома підлітками.

У парку "Совки" гасили велику пожежу біля зоопарку: відео

Наприкінці дня у Гідропарку спалахнула ще одна масштабна пожежа – вона охопила плавучий ресторан на Дніпрі. Аби загасити вогонь, бійцям ДСНС навіть довелося задіяти пожежний катер.

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Київ може поринути у цілковиту темряву

Мер столиці Віталій Кличко попередив, що в місті, як у 90-х, нібито знову можуть початися віялові відключення електроенергії. За його словами, цьому сприяє вугільна криза та надто високі ціни на газ на світовому ринку.

Очільник Києва спрогнозував, що такий сценарій може стати реальністю, якщо вдарять сильні морози і на опалення доведеться витрачати більше енергоресурсів.

Зі свого боку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що екстреного вимкнення світла киянам не слід боятися, бо цього не станеться.