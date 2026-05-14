Лиш недавно виготовлена: Зеленський сказав, яка ракета влучила по 9-поверхівці в Києві

Російська ракета Х-101 влучила в житлову багатоповерхівку в Києві. Відомо, що зброю могли виготовити вже у другому кварталі цього року.

Про це повідомив Володимир Зеленський. У Києві триває пошуково-рятувальна операція.

Що відомо про ракету, якою росіяни вдарили по багатоповерхівці в Києві?

Росія, за попередніми даними, вдарила по 9-поверховому житловому будинку в Києві крилатою ракетою Х-101 нового виробництва.

За словами глави держави, попередній аналіз вказує, що ракета могла бути виготовлена у другому кварталі поточного року. Це, на його думку, свідчить про те, що Росія продовжує отримувати необхідні компоненти, обладнання та ресурси для виробництва зброї в обхід міжнародних санкцій.

Компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить. І це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій,

– наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжує готувати відповідні кроки, які допоможуть посилити тиск на Росію.

Довідково. Х-101 – це ракети повітряного базування, які запускаються зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 (до 12 ракет у двох внутрішніх відсіках) або Ту-95МС (до 8 ракет на зовнішніх підвісах). Їхня дальність польоту перевищує 5,5 тисячі кілометрів. Зазвичай такі ракети запускають із району Каспійського моря або з території Волгодонська в Ростовській області Росії, інколи – з акваторії Чорного моря. Фактично для пуску літакам достатньо злетіти, зайняти бойовий курс і здійснити запуск ракет без входу в зону ураження.

Що відомо про російський обстріл Києва у ніч 14 травня?

Росія у ніч на 14 травня здійснила масовану атаку по Києву, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети та ударні безпілотники. Унаслідок ударів пошкодження зафіксовані в кількох районах столиці, є загиблі та поранені, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Найбільше постраждав Дарницький район, де після влучання обвалилася конструкція житлового будинку. Під завалами залишаються люди, рятувальники продовжують їх пошук і розбір конструкцій. Відомо про щонайменше 12 загиблих, серед них – діти.

У Голосіївському, Святошинському та Оболонському районах зафіксовано падіння уламків на дороги, відкриті території та дахи нежитлових будівель. На Оболоні пошкоджено квартиру на 12 поверсі, а також зафіксовано влучання у 25-поверхову недобудову. У Дніпровському районі виникла пожежа на даху п'ятиповерхівки.