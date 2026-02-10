Ремонт по-київськи: жителі столиці показали, як асфальт кладуть просто на сніг

Попри морозну погоду, у Києві комунальні служби продовжують асфальтування доріг. Водночас місцеві жителі скаржаться, що в деяких випадках нове покриття нібито кладуть просто на сніг.

Про це повідомили місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

Що відбувається на дорогах у Києві?

Київські пабліки опублікували відео ремонту доріг у столиці: як стверджує коментатор, у ролику показаний проспект Відрадний, що в Солом'янському районі.

На відео дійсно можна побачити, що вся територія, на якій працюють комунальники, фактично вкрита снігом.

Ремонт доріг по-київськи / Обережно, у відео присутня нецензурна лексика!

Редакція 24 Каналу намагається отримати коментар представників КМДА.

У той же день "Київавтодор" опублікував допис про ремонт доріг у столиці. Там заявили, що в зимовий період для оперативної ліквідації ям комунальники застосовують технологію ремонту холодним асфальтобетоном.

Наразі невідомо, чи має це зв'язок з вищезгаданим випадком у Солом'янському районі столиці.

За словами представників "Київавтодору", такий метод дозволяє швидко усувати пошкодження навіть в умовах морозу – зокрема ті, що виникають унаслідок температурних коливань.

Холодний асфальт – це спеціальна ремонтна суміш, яка може застосовуватися при низьких температурах, у вологу погоду та навіть під час снігопаду,

– йдеться в дописі.

Водночас такий ремонт не є капітальним і використовується як тимчасове рішення до сприятливих погодних умов.

Яка зараз ситуація у Києві?