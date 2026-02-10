Ремонт по-київськи: жителі столиці показали, як асфальт кладуть просто на сніг
- У Києві комунальні служби продовжують асфальтування доріг навіть під час морозів, використовуючи холодний асфальтобетон.
- Місцеві жителі скаржаться на випадки, коли асфальт кладуть прямо на сніг, що викликало дискусії в соцмережах.
Попри морозну погоду, у Києві комунальні служби продовжують асфальтування доріг. Водночас місцеві жителі скаржаться, що в деяких випадках нове покриття нібито кладуть просто на сніг.
Про це повідомили місцеві ЗМІ та телеграм-канали.
Що відбувається на дорогах у Києві?
Київські пабліки опублікували відео ремонту доріг у столиці: як стверджує коментатор, у ролику показаний проспект Відрадний, що в Солом'янському районі.
На відео дійсно можна побачити, що вся територія, на якій працюють комунальники, фактично вкрита снігом.
Ремонт доріг по-київськи / Обережно, у відео присутня нецензурна лексика!
Редакція 24 Каналу намагається отримати коментар представників КМДА.
У той же день "Київавтодор" опублікував допис про ремонт доріг у столиці. Там заявили, що в зимовий період для оперативної ліквідації ям комунальники застосовують технологію ремонту холодним асфальтобетоном.
Наразі невідомо, чи має це зв'язок з вищезгаданим випадком у Солом'янському районі столиці.
За словами представників "Київавтодору", такий метод дозволяє швидко усувати пошкодження навіть в умовах морозу – зокрема ті, що виникають унаслідок температурних коливань.
Холодний асфальт – це спеціальна ремонтна суміш, яка може застосовуватися при низьких температурах, у вологу погоду та навіть під час снігопаду,
– йдеться в дописі.
Водночас такий ремонт не є капітальним і використовується як тимчасове рішення до сприятливих погодних умов.
Яка зараз ситуація у Києві?
9 лютого стало відомо, що теплопостачання на Троєщині у Києві відновили. Це стало результатом цілодобової роботи аварійних бригад – загалом 840 працівників у складі 176 бригад.
Водночас ситуація у столиці залишається складною: без теплопостачання через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу перебувають 1 126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на відновлення систем і обладнання Дарницької ТЕЦ знадобиться щонайменше 2 місяці.