В 10 раз превысил норму: в Киеве пьяный водитель заснул за рулем и спровоцировал ДТП

На Академика Глушкова в Киеве водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и влетел в Hyundai. Оказалось, что он был пьян и уснул во время движения. В крови водителя обнаружили более 2 промилле алкоголя. В результате аварии никто не пострадал.

Машины столкнулись ночью 5 сентября. На месте работали полицейские, которые составили на мужчину протокол.

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Детали ДТП

Водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и влетел в Hyundai. На место прибыли патрульные. Оказалось, что мужчина был в нетрезвом состоянии. В крови водителя обнаружили 2,10 промилле алкогололю. Это в 10 раз превышает допустимую норму.

Кроме этого, мужчина признался, что уснул во время движения. Патрульные составили на водитель административный протокол за вождение в нетрезвом состоянии и за нарушение ПДД, которое привело к аварии.



В Киеве нетрезвый водитель спровоцировал ДТП / Фото патрульной полиции Киева

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.