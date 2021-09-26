На 55 день после смерти: в Киеве похоронили белорусского активиста Шишова

В Киеве попрощались с белорусским активистом Виталием Шишовым. Руководителя "Белорусского дома в Украине" нашли повешенным в одном из киевских парков 3 августа.

На похороны Шишова пришли только его ближайшие друзья и коллеги. Об этом сообщили в "Белорусском доме в Украине".

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В начале октября будет поминальная служба в одном из храмов

Спасибо всем, кто собрался на церемонии и всем, кто придет почтить память Виталия Шишова на Майдан,

– говорится в сообщении организации.

Уже 3 октября все желающие смогут прийти на поминальную службу в один из киевских храмов. Однако время и место проведения пока неизвестны. Об этом обещают сообщить позже.

Детали о похоронах не разглашали, чтобы избежать провокаций

Ранее девушка погибшего Божена Жолудь отмечала, что место и время захоронения специально не разглашают – чтобы избежать провокаций.



Полиция расследует смерть Виталия Шишова / Фото "Белорусского дома в Украине"

Адвокат ознакомилась с результатами экспертизы

Отметим, что недавно адвокат Елена Гаврилюк ознакомилась с материалами судмедэкспертизы по делу Шишова. Однако о результатах защитница не сообщила – из-за подписки о неразглашении материалов в интересах следствия.

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