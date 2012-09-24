Директор Центра сердца Борис Тодуров сообщил, что актера не будут перевозить в Москву, пока он не пройдет полный курс реабилитации.
К актеру из Москвы приехала жена.
Напомним, легендарный актер Леонид Броньовой находится в Киевском городском центре сердца с острым инфарктом миокарда. 83-летнему актеру сделали очень сложную операцию.
Медики из Москвы прибыли в Киев, чтобы осмотреть известного актера и дать советы украинским коллегам.
Леонид Броневой приехал в столицу 7 сентября в составе труппы московского театра Ленком, который гастролировал в Киеве.