Директор Центра сердца Борис Тодуров сообщил, что актера не будут перевозить в Москву, пока он не пройдет полный курс реабилитации.

К актеру из Москвы приехала жена.

Напомним, легендарный актер Леонид Броньовой находится в Киевском городском центре сердца с острым инфарктом миокарда. 83-летнему актеру сделали очень сложную операцию.

Медики из Москвы прибыли в Киев, чтобы осмотреть известного актера и дать советы украинским коллегам.

Леонид Броневой приехал в столицу 7 сентября в составе труппы московского театра Ленком, который гастролировал в Киеве.