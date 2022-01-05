С алкоголем и без масок: молодежь устроила вечеринку в киевском метро
Источник:Telegram Magnolia TV (неофициально)
В одном из вагонов метро Киева молодые люди устроили танцы. Веселье проходило под аккомпанемент аккордеона и саксофона.
Соответствующее видео появилось в сети 4 января. О том, что это метро Киева, свидетельствует как само сообщение в сети, так и висящая в вагоне карта.
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Веселая молодежь устроила "дикие танцы"
На кадрах, обнародованных в сети, видно, что молодым людям – весело. Вероятно, они были под хмельком.
Более того, один из юношей держал в руках откупоренную бутылку игристого вина. Засветилась в кадре и молодая девушка – она выплясывала и одновременно улыбалась.
Другие пассажиры в вагоне положительно воспринимали импровизированную вечеринку и все снимали на свои смартфоны.
Также в видео слышна мелодия, под которую веселилась молодежь. По мотиву она напоминает "Дикие танцы" Русланы.
Добавим, что молодые люди были без масок. В то же время музыкант, игравший на аккордеоне, соблюдал карантинные ограничения.
"Дикие танцы" в вагоне метро Киева: смотрите видео
Не первые танцы в транспорте
Летом подобным образом молодежь развлекалась в пригородной маршрутке в Измаиле в Одесской области. Подростки громко включили музыку и откровенно танцевали под нее.
Сначала в маршрутке танцевали несколько человек. Затем к ним присоединились новые пассажиры.
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Текст публикации о танцах в вагоне метро Киева
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