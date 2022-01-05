С алкоголем и без масок: молодежь устроила вечеринку в киевском метро

В одном из вагонов метро Киева молодые люди устроили танцы. Веселье проходило под аккомпанемент аккордеона и саксофона.

Соответствующее видео появилось в сети 4 января. О том, что это метро Киева, свидетельствует как само сообщение в сети, так и висящая в вагоне карта.

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Веселая молодежь устроила "дикие танцы"

На кадрах, обнародованных в сети, видно, что молодым людям – весело. Вероятно, они были под хмельком.

Более того, один из юношей держал в руках откупоренную бутылку игристого вина. Засветилась в кадре и молодая девушка – она выплясывала и одновременно улыбалась.

Другие пассажиры в вагоне положительно воспринимали импровизированную вечеринку и все снимали на свои смартфоны.

Также в видео слышна мелодия, под которую веселилась молодежь. По мотиву она напоминает "Дикие танцы" Русланы.

Добавим, что молодые люди были без масок. В то же время музыкант, игравший на аккордеоне, соблюдал карантинные ограничения.

"Дикие танцы" в вагоне метро Киева: смотрите видео

Не первые танцы в транспорте

Летом подобным образом молодежь развлекалась в пригородной маршрутке в Измаиле в Одесской области. Подростки громко включили музыку и откровенно танцевали под нее.

Сначала в маршрутке танцевали несколько человек. Затем к ним присоединились новые пассажиры.

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Текст публикации о танцах в вагоне метро Киева

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