О появлении сосисок с такой огромной стоимостью, которые продавали со скидкой, написал в фейсбуке исполнительный директор Союза потребителей Украины Олег Несмиянов. На ценнике было написано, что кило сосисок стоит 119,9 гривны, однако без акции они стоили 1963,1 гривны.

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Мужчина отметил, что очень любит подобные акции.

Следствие программной ошибки

"Акционные сосиски" / Фото Олега Несмиянова

Несмиянов выложил фотографию ценника, возле которого лежали сливочные сосиски из филе индейки компании "Мясная гильдия".

Также на ценнике было указано, что продают товар со скидкой в 93%.

В комментариях к записи пользователи шутливо отметили, что надо проверять срок годности этих сосисок.

Некоторые рассказали, что в "Ашане" нередко бывают подобные сбои и программные ошибки.

Это с программой связано, глюк. Но при этом в "Ашане" часто бывают очень хорошие цены и распродажи, и пока для меня он на первом месте, говорю о том, что у меня, в других "Ашанах" по-другому, все зависит от директора,

– написала пользовательница Иннесса Ассенни.

Впрочем, все сошлись на том, что появление подобного ценника – ошибка, а также пример работы сотрудников, которые не думают о своей работе, поскольку они должны были бы увидеть несоразмерность цифр реальной стоимости сосисок.