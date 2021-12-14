Про появу сосисок з такою величезну вартістю, які продавали зі знижкою, написав у фейсбуці виконавчий директор Союзу споживачів України Олег Несміянов. На ціннику було написано, що кіло сосисок коштує 119,9 гривні, однак без акції вони коштували 1963,1 гривні.

Дивіться також Власник київської мережі ресторанів обматюкав клієнтку

Чоловік зазначив, що дуже полюбляє подібні акції.

Наслідок програмної помилки



"Акційні сосиски" / Фото Олега Несміянова

Несміянов виклав фотографію цінника, біля якого лежали вершкові сосиски з філе індички компанії "М'ясна гільдія".

Також на ціннику було вказано, що продають товар зі знижкою у 93%.

У коментарях до допису користувачі жартівливо зазначили, що треба перевіряти термін придатності цих сосисок.

Деякі розповіли, що в "Ашані" нерідко бувають подібні збої та програмні помилки.



Це з програмою пов'язано, глюк. Але при цьому в "Ашані" часто бувають дуже хороші ціни й розпродажі, і поки для мене він на першому місці, говорю за той, що біля мене, в інших "Ашанах" по-іншому, все залежить від директора,

– написала користувачка Іннесса Ассенні.

Втім, всі зійшлися на тому, що поява подібного цінника – помилка, а також приклад роботи співробітників, які не думають про свою роботу, оскільки вони мали б побачити неспіврозмірність цифр реальній вартості сосисок.