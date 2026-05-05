Враг ударил по жилому сектору на Киевщине: пострадали люди, вспыхнул пожар

В ночь на 5 мая российские войска продолжали террор мирного населения. Так, в Броварском и Вышкородском районах Киевщины фиксировали последствия обстрелов.

Известно о пострадавших и разрушениях в результате атаки. Подробности рассказали в ГСЧС.

Какие последствия вражеского удара по Киевской области?

Отмечается, что под прицелом оказался Броварской район – там противник ударил по жилому сектору. В результате атаки пострадали два человека. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В Киевской ОВА уточнили, что речь идет о 34-летней женщине и 37-летнем мужчине из Броваров. Пострадавшая получила ранение руки осколками стекла, а мужчина – резаную травму пятки.

Кроме того, произошли повреждения остекления квартиры, фасада многоэтажки и автомобиля.

Это еще одно напоминание: враг целится в мирную жизнь, в наши дома,

– написал глава КОВА Николай Калашник.

Также произошел пожар на промышленном объекте в Вышгородском районе, из-за чего один человек получил травмы. Спасатели ГСЧС смогли оперативно ликвидировать пожар.

Стоит отметить, что в ночь на 5 мая в нескольких городах Украины прогремели взрывы из-за атаки российских баллистических ракет. По данным Общественного, громко было, в частности, в Харькове, Черкассах и Запорожье.

В Киеве воздушную тревогу объявили в 03:11 из-за угрозы баллистики, а впоследствии – в 04:32 – из-за приближения ударных дронов. В столице тоже гремели взрывы, сообщалось о работе ПВО.

Последние обстрелы Киева и области: что известно?

3 мая в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали вражеские беспилотники – силы ПВО сразу начали их уничтожать. За день до этого, 2 мая, в Киеве в течение суток объявляли четыре воздушные тревоги. Около 21:23 жители слышали взрывы. Дроны также заметили в районе Борисполя – они двигались в направлении столицы.

Еще раньше, 28 апреля, во время атаки БпЛА в столице прогремели взрывы, было повреждено здание в Шевченковском районе. В Соломенском районе обломки упали на территорию кладбища, два человека получили ранения и были госпитализированы.

Военный аналитик Василий Пехньо тогда отметил в эфире 24 Канала, что такие атаки не являются случайными. По его словам, одиночные дроны сложнее обнаружить, они могут выполнять как ударные, так и разведывательные функции.

В то же время, как пояснил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, Россия все чаще применяет новую тактику – наносит удары не только ночью, но и днем. При этом главный акцент делается не на точности, а на массовости атак и поражении гражданской инфраструктуры.