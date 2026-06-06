Смертельное ДТП на Чоколовке: полиция задержала водителя
Виновника аварии, которая произошла в Соломенском районе Киева вечером 5 июня, задержали. В ДТП погибли четыре человека.
Об этом сообщили в полиции Киева.
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Водителя в Киеве, который убил четырех человек, задержали
В полиции информируют, что водитель, который совершил смертельное ДТП, задержан в процессуальном порядке. Он находится под конвоем.
Ему инкриминируют часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. Сейчас решается вопрос относительно сообщения водителю о подозрении.
Вчера на Чоколовском бульваре 49-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди. В результате наезда погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице,
– напомнили правоохранители.
5 июня говорилось, что сам водитель в тяжелом состоянии в реанимации.
Коротко об аварии в Киеве 5 июня
Она произошла под вечер. Сначала СМИ написали, что водитель влетел в подземный переход и есть погибшие.
Довольно быстро с официальной коммуникацией вышла полиция. Там подтвердили факт ДТП и то, что есть жертвы. Причина аварии – водитель не справился с управлением.
Впоследствии СМИ показали видео с камер наблюдения. На нем хорошо заметно, как машина не сбрасывает скорость перед поворотом. А в это время люди как раз выходят из подземного перехода.
Из-за инцидента было перекрыто несколько улиц, в частности часть Чоколовского бульвара. Собственно, авария произошла на перекрестке улицы Уманской и Вадима Гетьмана – это местность Караваевы Дачи рядом с Чоколовкой.
Журналисты со ссылкой на собственные источники утверждают, что водитель связан с одной из религиозных общин.
Имена погибших в аварии полицейских – старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук и лейтенант полиции Денис Будченко.