В Белой Церкви вспыхнул пожар в больнице: одна женщина умерла – фото с места трагедии

В Белоцерковской городской больнице №1 случился пожар, который унес жизнь одной пациентки. О смертельном инциденте правоохранителям сообщили в 6 часов утра 4 октября.

Медики забили тревогу, когда заметили задымление в гематологическом отделении. По их вызову в больницу немедленно приехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, спасатели и криминалисты.

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Огонь вспыхнул в палате гематологического отделения Белоцерковской городской больницы №1 / Фото полиции Киевской области

Во всем виноват обогреватель

Возгорание возникло в одной из палат из-за включенного обогревателя.

Выяснилось, что прибор загорелся, потому что был неисправным.

Пламя от него быстро перекинулось на матрас пациента.



Врачи заметили задымление в 6 утра и сразу вызвали спасателей / Фото полиции Киевской области

Эвакуация спасла не всех

Спасатели оперативно эвакуировали всех, кто находился в отделении гематологии. Однако, одна 74-летняя пациентка, к сожалению, не выжила. Женщина умерла уже на улице. Незадолго до гибели она перенесла инфаркт.

После окончательных выводов расследования причин пожара полиция откроет уголовное производство.



Огонь загорелся из-за неисправного обогревателя и сразу перекинулся на матрас / Фото полиции Киевской области

Пожар в поликлинике Львова: подобный случай

Из-за замыкания в электрощитовой 20 сентября пожар возник в львовском поликлиническом отделении №20. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Пожарным удалось потушить огонь за полчаса.