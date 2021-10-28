Без прививки и ПЦР-тестов – никуда: Киев усиливает карантин

Власть Киева вынужденно отреагировала на постоянное ухудшение ситуации с COVID-19. Для того, чтобы уменьшить наплыв тяжелобольных в больницы, в городе вводят дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. Будут действовать они с понедельника, 1 ноября.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, правительство должно ввести Киев в красную зону карантина. Однако даже без решения Кабмина город усиливает карантин.

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Для всех учебных заведений после каникул учебный режим возобновится только в дистанционном режиме.

Как будет жить Киев на время усиленного карантина

По словам мэра, во время своеобразного локдауна все государственные и частные организации могут работать только при наличии 100% вакцинированного персонала.

Только привитые жители столицы, или те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, смогут посещать:

кафе;

ТРЦ;

спортзалы;

кинотеатры;

супермаркеты и магазины, а также другие заведения.

Детские сады будут работать только при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт будет перевозить только привитых

Мэр также отметил, что транспорт в столице будет курсировать по графику, однако пользоваться им смогут только те, кто имеет COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут полицейские у выборочных пассажиров.

Смотрите видео брифинга Виталия Кличко относительно ужесточения карантинных ограничений: