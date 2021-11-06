Более десятка жилых массивов Киева остались без воды из-за прорыва водопровода

В Киеве, на Большой Окружной дороге 5 ноября произошло повреждение водопровода. Поэтому в 13 жилых массивах уже вторые сутки нет водоснабжения.

Столичные власти сообщили, что на Большой Окружной дороге продолжается ликвидация повреждения водопроводной сети. Аварийные бригады работают круглые сутки.

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Пониженное давление в наружных водопроводных сетях на жилых массивах:

Никольская Борщаговка,

Южная Борщаговка,

Теремки-1,

Теремки-2,

Феофания,

Голосеев,

Батыева Гора,

Железнодорожный массив,

Александровская Слободка,

Соломенка,

Первомайский массив,

Чоколовка,

Отрадный.

Автоцистерны с питьевой водой дежурят по адресам:

улица Зодчих, 60, 60-А;

улица Якуба Коласа, 14;

бульвар Кольцова, 17;

улица Гната Юры, 1/11;

улица Яблочная, 11 (Софиевская Борщаговка).

Кстати, повреждение водопровода в столице произошло еще 5 ноября, однако с его последствиями до сих пор борются.

Текст сообщения КГГА:

В конце октября в Оболонском районе Киева произошел масштабный прорыв теплотрассы. Очевидцы опубликовали видео огромного фонтана и больших клубов пара от прорыва теплотрассы.

На Большой Окружной дороге продолжается ликвидация повреждения водопроводной сети

Понижено давление во внешних водопроводных сетях на жилых массивах: Никольская Борщаговка, Южная Борщаговка, Теремки-1, Теремки-2, Феофания, Голосеев, Батыева Гора, Железнодорожный массив, Александровская Слободка, Соломенка, Первомайский массив, Чоколовка, Отрадный.

Автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам:

• ул. Зодчих, 60, 60-А;

• ул. Якуба Коласа, 14;

• бульв. Кольцова, 17;

• ул. Гната Юры, 1/11;

• ул. Яблочная, 11 (Софиевская Борщаговка).

Аварийные бригады "Киевводоканала" работают в круглосуточном режиме над ликвидацией повреждения.