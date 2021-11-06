Столична влада повідомила, що на Великій Кільцевій дорозі триває ліквідація пошкодження водопровідної мережі. Аварійні бригади працюють цілодобово.
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Понижений тиск в зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах:
- Микільська Борщагівка,
- Південна Борщагівка,
- Теремки-1,
- Теремки-2,
- Феофанія,
- Голосіїв,
- Батиєва Гора,
- Залізничний масив,
- Олександрівська Слобідка,
- Солом'янка,
- Першотравневий масив,
- Чоколівка,
- Відрадний.
Автоцистерни з питною водою чергують за адресами:
- вулиця Зодчих, 60, 60-А;
- вулиця Якуба Коласа, 14;
- бульвар Кольцова, 17;
- вулиця Гната Юри, 1/11;
- вулиця Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).
До слова, пошкодження водопроводу у столиці сталося ще 5 листопада, однак з його наслідками досі борються.
Текст допису КМДА:
На Великій Кільцевій дорозі триває ліквідація пошкодження водопровідної мережі
Понижено тиск в зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах: Микільська Борщагівка, Південна Борщагівка, Теремки-1, Теремки-2, Феофанія, Голосіїв, Батиєва Гора, Залізничний масив, Олександрівська Слобідка, Солом’янка, Першотравневий масив, Чоколівка, Відрадний.
Автоцистерни з питною водою чергуватимуть за адресами:
• вул. Зодчих, 60, 60-А;
• вул. Якуба Коласа, 14;
• бульв. Кольцова, 17;
• вул. Гната Юри, 1/11;
• вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).
Аварійні бригади "Київводоканалу" працюють в цілодобовому режимі над ліквідацією пошкодження.