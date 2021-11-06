Столична влада повідомила, що на Великій Кільцевій дорозі триває ліквідація пошкодження водопровідної мережі. Аварійні бригади працюють цілодобово.

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Понижений тиск в зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах:

  • Микільська Борщагівка,
  • Південна Борщагівка,
  • Теремки-1,
  • Теремки-2,
  • Феофанія,
  • Голосіїв,
  • Батиєва Гора,
  • Залізничний масив,
  • Олександрівська Слобідка,
  • Солом'янка,
  • Першотравневий масив,
  • Чоколівка,
  • Відрадний.

Автоцистерни з питною водою чергують за адресами:

  • вулиця Зодчих, 60, 60-А;
  • вулиця Якуба Коласа, 14;
  • бульвар Кольцова, 17;
  • вулиця Гната Юри, 1/11;
  • вулиця Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

До слова, пошкодження водопроводу у столиці сталося ще 5 листопада, однак з його наслідками досі борються.

Текст допису КМДА:

На Великій Кільцевій дорозі триває ліквідація пошкодження водопровідної мережі

Понижено тиск в зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах: Микільська Борщагівка, Південна Борщагівка, Теремки-1, Теремки-2, Феофанія, Голосіїв, Батиєва Гора, Залізничний масив, Олександрівська Слобідка, Солом’янка, Першотравневий масив, Чоколівка, Відрадний.

Автоцистерни з питною водою чергуватимуть за адресами:
• вул. Зодчих, 60, 60-А;
• вул. Якуба Коласа, 14;
• бульв. Кольцова, 17;
• вул. Гната Юри, 1/11;
• вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

Аварійні бригади "Київводоканалу" працюють в цілодобовому режимі над ліквідацією пошкодження.