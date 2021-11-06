Столична влада повідомила, що на Великій Кільцевій дорозі триває ліквідація пошкодження водопровідної мережі. Аварійні бригади працюють цілодобово.

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Понижений тиск в зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах:

Микільська Борщагівка,

Південна Борщагівка,

Теремки-1,

Теремки-2,

Феофанія,

Голосіїв,

Батиєва Гора,

Залізничний масив,

Олександрівська Слобідка,

Солом'янка,

Першотравневий масив,

Чоколівка,

Відрадний.

Автоцистерни з питною водою чергують за адресами:

вулиця Зодчих, 60, 60-А;

вулиця Якуба Коласа, 14;

бульвар Кольцова, 17;

вулиця Гната Юри, 1/11;

вулиця Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

До слова, пошкодження водопроводу у столиці сталося ще 5 листопада, однак з його наслідками досі борються.

Звернуть увагу! Наприкінці жовтня в Оболонському районі Києва трапився масштабний прорив теплотраси. Очевидці опублікували відео величезного фонтану та великих клубів пари від прориву теплотраси.

Текст допису КМДА:

На Великій Кільцевій дорозі триває ліквідація пошкодження водопровідної мережі

Понижено тиск в зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах: Микільська Борщагівка, Південна Борщагівка, Теремки-1, Теремки-2, Феофанія, Голосіїв, Батиєва Гора, Залізничний масив, Олександрівська Слобідка, Солом’янка, Першотравневий масив, Чоколівка, Відрадний.

Автоцистерни з питною водою чергуватимуть за адресами:

• вул. Зодчих, 60, 60-А;

• вул. Якуба Коласа, 14;

• бульв. Кольцова, 17;

• вул. Гната Юри, 1/11;

• вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

Аварійні бригади "Київводоканалу" працюють в цілодобовому режимі над ліквідацією пошкодження.