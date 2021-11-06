Столичные власти сообщили, что на Большой Окружной дороге продолжается ликвидация повреждения водопроводной сети. Аварийные бригады работают круглые сутки.

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Пониженное давление в наружных водопроводных сетях на жилых массивах:

  • Никольская Борщаговка,
  • Южная Борщаговка,
  • Теремки-1,
  • Теремки-2,
  • Феофания,
  • Голосеев,
  • Батыева Гора,
  • Железнодорожный массив,
  • Александровская Слободка,
  • Соломенка,
  • Первомайский массив,
  • Чоколовка,
  • Отрадный.

Автоцистерны с питьевой водой дежурят по адресам:

  • улица Зодчих, 60, 60-А;
  • улица Якуба Коласа, 14;
  • бульвар Кольцова, 17;
  • улица Гната Юры, 1/11;
  • улица Яблочная, 11 (Софиевская Борщаговка).

Кстати, повреждение водопровода в столице произошло еще 5 ноября, однако с его последствиями до сих пор борются.

Текст сообщения КГГА:

На Большой Окружной дороге продолжается ликвидация повреждения водопроводной сети

Понижено давление во внешних водопроводных сетях на жилых массивах: Никольская Борщаговка, Южная Борщаговка, Теремки-1, Теремки-2, Феофания, Голосеев, Батыева Гора, Железнодорожный массив, Александровская Слободка, Соломенка, Первомайский массив, Чоколовка, Отрадный.

Автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам:
• ул. Зодчих, 60, 60-А;
• ул. Якуба Коласа, 14;
• бульв. Кольцова, 17;
• ул. Гната Юры, 1/11;
• ул. Яблочная, 11 (Софиевская Борщаговка).

Аварийные бригады "Киевводоканала" работают в круглосуточном режиме над ликвидацией повреждения.