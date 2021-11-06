Столичные власти сообщили, что на Большой Окружной дороге продолжается ликвидация повреждения водопроводной сети. Аварийные бригады работают круглые сутки.
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Пониженное давление в наружных водопроводных сетях на жилых массивах:
- Никольская Борщаговка,
- Южная Борщаговка,
- Теремки-1,
- Теремки-2,
- Феофания,
- Голосеев,
- Батыева Гора,
- Железнодорожный массив,
- Александровская Слободка,
- Соломенка,
- Первомайский массив,
- Чоколовка,
- Отрадный.
Автоцистерны с питьевой водой дежурят по адресам:
- улица Зодчих, 60, 60-А;
- улица Якуба Коласа, 14;
- бульвар Кольцова, 17;
- улица Гната Юры, 1/11;
- улица Яблочная, 11 (Софиевская Борщаговка).
Кстати, повреждение водопровода в столице произошло еще 5 ноября, однако с его последствиями до сих пор борются.
Текст сообщения КГГА:
На Большой Окружной дороге продолжается ликвидация повреждения водопроводной сети
Понижено давление во внешних водопроводных сетях на жилых массивах: Никольская Борщаговка, Южная Борщаговка, Теремки-1, Теремки-2, Феофания, Голосеев, Батыева Гора, Железнодорожный массив, Александровская Слободка, Соломенка, Первомайский массив, Чоколовка, Отрадный.
Автоцистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам:
• ул. Зодчих, 60, 60-А;
• ул. Якуба Коласа, 14;
• бульв. Кольцова, 17;
• ул. Гната Юры, 1/11;
• ул. Яблочная, 11 (Софиевская Борщаговка).
Аварийные бригады "Киевводоканала" работают в круглосуточном режиме над ликвидацией повреждения.