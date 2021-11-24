Борьба не закончена: с пешеходной Бессарабки исчезли бетонные блоки

21:29

Не простояли бетонные блоки на заезде на Бессарабсккю площадь и несколько дней, как коммунальщики по неизвестным причинам решили их убрать. Днем 24 ноября киевляне увидели, как недавно установленные препятствия поднимают с помощью крана.