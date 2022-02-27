Борьба за Киев: бои и сожженные дома в Буче и Ирпене
27 февраля 2022 , 14:59Читати новину українською
На Киевщине продолжаются бои с российскими оккупантами. В частности в Ирпене состоялся танковый бой, там продолжается бой пехоты.
Соответствующую информацию сообщают в ОГА. Такие данные по состоянию на 14 часов 27 февраля.
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На Киевщине идут бои и горят жилые дома
Ирпень – танковый бой. Прорыв из Бучи к Ирпеню отбили. Идет бой пехоты. Много попаданий в здания,
– сообщили в Киевской ОГА.
Относительно повреждений домов, то рассказали:
- село Шевченково Бучанского района – возгорание частного хозяйственного здания;
- в городе Ирпень – возгорание торгово-развлекательного центра "Жираф";
Много повреждений и пожаров в Буче:
- ракета попала в 9 этаж жилого дома;
- загорелся дом на Новом шоссе;
- на улице Тарасовка – попадание снаряда в 32-й производственный цех Института стекловолокна НИИСВ и склада с ГСМ на площади 2000 метров квадратных;
- на улице Октябрьской, Новояблунской, Дачной, Воинов интернационалистов – 33 возгорания жилых домов в результате обстрела и попадания снарядов.
- Известна также, что взорван мост между поселком городского типа Дымер и городом Ирпень.
Более того, в Ирпене:
- на улице Соборной произошло возгорание 4 – 5 этажей 9-ти этажного жилого дома;
- в 12: 50 прогремел мощный взрыв, предварительно в жилом квартале, точная локация не установлена.
- По состоянию на 13 часов 27 февраля в Гостомеле горит дом на Днепровской, слышны громкие взрывы.
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