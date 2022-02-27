В настоящее время по всей стране устанавливаются блокпосты, которые помогут выявлять и нейтрализовать российских диверсантов, а также усложнить передвижение для техники врага.

В тему ВСУ распространили советы, как вести себя на блокпостах

Как вести себя на блокпостах

При прохождении блокпоста граждане должны:

снизить скорость автомобиля

заранее приготовить документы для проверки

выключить фары

включить аварийный свет

не вести видеосъемку

без разрешения военных не выходить из автомобиля

четко отвечать на вопросы военных

быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля

после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко

Важно! В городе при отсутствии большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах.



Как вести себя на блокпостах / Инструкция Ukraine NOW

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