В настоящее время по всей стране устанавливаются блокпосты, которые помогут выявлять и нейтрализовать российских диверсантов, а также усложнить передвижение для техники врага.
В тему ВСУ распространили советы, как вести себя на блокпостах
Как вести себя на блокпостах
При прохождении блокпоста граждане должны:
- снизить скорость автомобиля
- заранее приготовить документы для проверки
- выключить фары
- включить аварийный свет
- не вести видеосъемку
- без разрешения военных не выходить из автомобиля
- четко отвечать на вопросы военных
- быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля
- после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко
Как вести себя на блокпостах / Инструкция Ukraine NOW
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