Сухопутные войска ВСУ обнародовали в сети несколько практических советов по блокпостам. Их массово обустраивают по всей стране.
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Как вести себя на блокпостах: советы
Для выявления и нейтрализации российских диверсантов, а также усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блокпосты,
– отметили в Сухопутных войсках.
Там подчеркнули, что это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни.
Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, призывают соблюдать несколько несложных правил.
Как вести себя на блокпостах / Инструкция ВСУ
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