Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили у мережі декілька практичних порад щодо блокпостів. Їх масово облаштовують по всій країні.

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Як поводитися на блокпостах: поради

Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по усій країні встановлюються блокпости,

– зазначили у Сухопутних військах.

Там наголосили, що це – необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.

Аби уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликають дотримуватись кількох нескладних правил.



Як поводитися на блокпостах / Інструкція ЗСУ

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