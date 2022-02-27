Зараз по всій країні встановлюються блокпости, які допоможуть виявляти та нейтралізовувати російських диверсантів, а також ускладнити пересування для техніки ворога.
До теми ЗСУ поширили поради, як поводитися на блокпостах
Як поводитися на блокпостах
При проходженні блокпоста громадяни повинні:
- зменшити швидкість автомобіля
- завчасно приготувати документи для перевірки
- вимкнути фари
- увімкнути аварійне світло
- не вести відеозйомку
- без дозволу військових не виходити з автомобіля
- чітко відповідати на питання військових
- бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
- після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко
Як поводитися на блокпостах / Інструкція Ukraine NOW
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