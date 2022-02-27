Зараз по всій країні встановлюються блокпости, які допоможуть виявляти та нейтралізовувати російських диверсантів, а також ускладнити пересування для техніки ворога.

До теми ЗСУ поширили поради, як поводитися на блокпостах

Як поводитися на блокпостах

При проходженні блокпоста громадяни повинні:

зменшити швидкість автомобіля

завчасно приготувати документи для перевірки

вимкнути фари

увімкнути аварійне світло

не вести відеозйомку

без дозволу військових не виходити з автомобіля

чітко відповідати на питання військових

бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля

після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко

Важливо! У місті за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях.



Як поводитися на блокпостах / Інструкція Ukraine NOW

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