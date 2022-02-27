Зараз по всій країні встановлюються блокпости, які допоможуть виявляти та нейтралізовувати російських диверсантів, а також ускладнити пересування для техніки ворога.

До теми ЗСУ поширили поради, як поводитися на блокпостах

Як поводитися на блокпостах

При проходженні блокпоста громадяни повинні:

  • зменшити швидкість автомобіля
  • завчасно приготувати документи для перевірки
  • вимкнути фари
  • увімкнути аварійне світло
  • не вести відеозйомку
  • без дозволу військових не виходити з автомобіля
  • чітко відповідати на питання військових
  • бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
  • після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко


Як поводитися на блокпостах / Інструкція Ukraine NOW

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