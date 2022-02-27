Відповідну інформацію повідомляють в ОДА. Такі дані станом на 14 годину 27 лютого.
Важливо Як поводитися на блокпостах: основні правила
На Київщині йдуть бої та горять житлові будинки
Ірпінь – танковий бій. Прорив з Бучі до Ірпеня відбили. Йде бій піхоти. Багато влучань в будівлі,
– повідомили у Київській ОДА.
Щодо ушкоджень будинків, то розповіли:
- село Шевченкове Бучанського району – загорання приватної господарчої будівлі;
- у місті Ірпінь – загорання торгово-розважального центру "Жираф";
-
Багато пошкоджень та пожеж у Бучі:
- ракета потрапила у 9 поверх житлового будинку;
- загорівся будинок на Новому шосе;
- на вулиці Тарасівка – влучення снаряду у 32-й виробничий цех Інституту скловолокна НДІСВ та складу з ПММ на площі 2000 метрів квадратних;
- на вулиці Жовтневій, Новояблунській, Дачній, Воїнів інтернаціоналістів – 33 загорання житлових будинків внаслідок обстрілу та влучення снарядів.
Відомо також, що підірваний міст між селищем міського типу Димер та містом Ірпінь. Ба більше, у Ірпіні:
- на вулиці Соборній відбулось загорання 4 – 5 поверхів 9-ти поверхового житлового будинку;
- о 12:50 пролунав потужний вибух, попередньо в житловому кварталі, точна локація не встановлена.
Станом на 13 годину 27 лютого в Гостомелі горить будинок на Дніпровській, чутно гучні вибухи.
Пошкодження через обсттріли окупантів: дивіться відео ДСНС
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.