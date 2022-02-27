Відповідну інформацію повідомляють в ОДА. Такі дані станом на 14 годину 27 лютого.

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На Київщині йдуть бої та горять житлові будинки

Ірпінь – танковий бій. Прорив з Бучі до Ірпеня відбили. Йде бій піхоти. Багато влучань в будівлі,

– повідомили у Київській ОДА.

Щодо ушкоджень будинків, то розповіли:

село Шевченкове Бучанського району – загорання приватної господарчої будівлі;

у місті Ірпінь – загорання торгово-розважального центру "Жираф";



Багато пошкоджень та пожеж у Бучі:

ракета потрапила у 9 поверх житлового будинку;

загорівся будинок на Новому шосе;

на вулиці Тарасівка – влучення снаряду у 32-й виробничий цех Інституту скловолокна НДІСВ та складу з ПММ на площі 2000 метрів квадратних;

на вулиці Жовтневій, Новояблунській, Дачній, Воїнів інтернаціоналістів – 33 загорання житлових будинків внаслідок обстрілу та влучення снарядів.

Відомо також, що підірваний міст між селищем міського типу Димер та містом Ірпінь. Ба більше, у Ірпіні:

на вулиці Соборній відбулось загорання 4 – 5 поверхів 9-ти поверхового житлового будинку;

о 12:50 пролунав потужний вибух, попередньо в житловому кварталі, точна локація не встановлена.

Станом на 13 годину 27 лютого в Гостомелі горить будинок на Дніпровській, чутно гучні вибухи.

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