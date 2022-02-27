Соответствующую информацию сообщают в ОГА. Такие данные по состоянию на 14 часов 27 февраля.

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На Киевщине идут бои и горят жилые дома

Ирпень – танковый бой. Прорыв из Бучи к Ирпеню отбили. Идет бой пехоты. Много попаданий в здания,

– сообщили в Киевской ОГА.

Относительно повреждений домов, то рассказали:

село Шевченково Бучанского района – возгорание частного хозяйственного здания;

в городе Ирпень – возгорание торгово-развлекательного центра "Жираф";

Много повреждений и пожаров в Буче:

ракета попала в 9 этаж жилого дома;

загорелся дом на Новом шоссе;

на улице Тарасовка – попадание снаряда в 32-й производственный цех Института стекловолокна НИИСВ и склада с ГСМ на площади 2000 метров квадратных;

на улице Октябрьской, Новояблунской, Дачной, Воинов интернационалистов – 33 возгорания жилых домов в результате обстрела и попадания снарядов.

Известна также, что взорван мост между поселком городского типа Дымер и городом Ирпень.

Более того, в Ирпене:

на улице Соборной произошло возгорание 4 – 5 этажей 9-ти этажного жилого дома;

в 12: 50 прогремел мощный взрыв, предварительно в жилом квартале, точная локация не установлена.

По состоянию на 13 часов 27 февраля в Гостомеле горит дом на Днепровской, слышны громкие взрывы.

Повреждения из-за обстрелов оккупантов: смотрите видео ГСЧС

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