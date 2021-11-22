В "Борисполе" за выходные обнаружили 25 "зайцев" с поддельными COVID-сертификатами

В международном аэропорту "Борисполь" за последние три дня, с 19 по 21 ноября, у 25 пассажиров обнаружили фальшивые сертификаты о вакцинации против COVID-19.

Правоохранители уточнили, что нарушители показывали сфальсифицированные документы, несмотря на то, что они имели явные признаки подделки.

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Наказания не избежать

По факту подделки и использования поддельных документов полиция уже открыла уголовные производства. Каждый из случаев будет проверяться отдельно.

Согласно законодательству, тем, кто изготавливает поддельные документы, грозит штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до 6 месяцев, или ограничением свободы до двух лет.

Что же до граждан, которые пользуются подделкой, то их наказывают штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до двух лет.

В "Борисполе" обнаружили 25 поддельных сертификатов вакцинации / Фото полиции Киевской области

В Киеве разоблачили "предприимчивую" врачиху, которая торговала сертификатами

В Дарницком районе столицы правоохранители провели обыски у врача, которая за 4000 гривен продавала поддельные COVID-сертификаты. Теперь женщине и ее посредникам грозит до 5 лет лишения свободы. Потенциальных "клиентов" они искали через анонимный телеграм-канал.