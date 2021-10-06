В Броварах под Киевом в серьезном ДТП пострадал полицейский: жуткие фото

Довольно жесткое столкновение кроссовера Mazda и ZAZ Sens под управлением правоохранителя произошло днем 5 октября в Броварах. В результате ДТП 27-летний полицейский оказался в больнице.

Правоохранители узнали о мощном столкновении машин на перекрестке улиц Киевская и Пушкинская от очевидцев. На место происшествия выехали следователи и патрульные.

Смотрите также В Николаеве микроавтобус протаранил легковушку и врезался в дерево: пострадали люди

Полицейские выяснили, что правила якобы нарушил 30-летний водитель "японца".

Lanos почти уничтожен



Легковушку полицейского может быть нецелесообразно ремонтировать / Фото полиции Киевской области

По предварительным данным, ZAZ Sens, которым управлял полицейский, врезался в Mazda CX-5.

Кроссовер поворачивал налево и не пропустил машину правоохранителя, который двигался прямо.

Пострадавшим оказался сотрудник полиции Киева. Его с травмами госпитализировали в местную больницу.



Mazda пострадала значительно меньше / Фото полиции Киевской области

По факту ДТП с потерпевшими следователи открыли уголовное производство. Квалифицировали произошедшее они как нарушение правил дорожного движения, которые привели к аварии с пострадавшими.

Дальнейшая судьба владельца Mazda зависит от того, как медики оценят степень травм пострадавшего. Если повреждения окажутся легкими, вполне вероятно, что дело переквалифицируют в административное.

Досудебное расследование инцидента продолжается.