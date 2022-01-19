На Броварском шоссе произошла жуткая "ледовая" авария: фото с места

В Киеве на Броварском шоссе в страшной аварии пострадал водитель легковушки. Автопроисшествие случилось в ночь на 19 января.

С места автотрощи мужчину забрали в больницу с травмой головы. Известно, что до столкновения он ехал в крайнем левом ряду.

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Автомобиль стал неуправляемым

Водитель Skoda ехал в направлении Киева. Он потерял управление машиной, наехав на лед. Наконец мужчина вылетел на зеленую распределительную полосу и на полной скорости въехал в билборд. По информации телеграмм-канала dtp.kiev.ua, потерпевший якобы превысил скорость. Следовательно, до столкновения со столбом рекламного щита он проехал по газону несколько сотен метров.

От машины осталась куча металлолома

Удар авто о препятствие был настолько мощным, что оно превратилось в груду металлического лома. На фото видно, что машине подорвало колеса и другие части. Они разлетелись по всей дороге на большое расстояние и даже зацепили машину, которая ехала по встречной полосе.

Отделался минимальными последствиями

Когда все произошло, к изуродованному авто сразу подбежали неравнодушные люди. Однако мужчина сам выбрался из салона и вызвал себе скорую. Кроме головы, он, вероятно, травмировал ноги, ведь жаловался на боль у них.

На Броварском шоссе авто разорвало на запчасти от мощного удара / Фото dtp.kiev.ua, Magnolia TV

В Киеве легковушка на полной скорости врезалась в билборд: видео

Тексты публикаций Magnolia TV, dtp.kiev.ua:

На Броварском шоссе в крайней левой двигалась Skoda, в какой-то момент машина наехала на лед и стала неуправляемой. В конце концов легковушка выскочила на зеленую распределительную полосу и врезалась в билборд. Водителя с травмой головы забрали в больницу.

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Родился в рубашке – именно так можно сказать о водителе легковушки, попавшем в дорожно-транспортное происшествие на въезде в город Киев на Броварском шоссе.

Автомобиль двигался в направлении Киева, по словам свидетелей, с превышением скорости. В какой-то момент водитель наехал на бордюр, машину бросило на разграничительный газон. Пролетев несколько сотен метров, она столкнулась со столбом, на котором размещен рекламный билборд.

Удар был такой силы, что транспортное средство превратилось в груду металла. Запчасти разлетелись по всей дороге на сотни метров, некоторые из них зацепили машину, которая двигалась по встречной полосе.

Сразу к пострадавшему бросились водители, проезжавшие этот промежуток дороги, но последнему помощь не понадобилась. Выбравшись самостоятельно из металлолома, сам вызвал скорую, которая и госпитализировала его в медицинское учреждение. Предварительно жаловался на боли в нижних конечностях и травму головы.