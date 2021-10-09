Центр Киева перекроют из-за Украинского военного забега: как будет курсировать транспорт

В центре столицы 10 октября состоится Украинский военный забег. В связи с проведением массового спортивного мероприятия, ряд улиц Киева временно перекроют, а городской транспорт будет курсировать с изменениями.

Полицейские Киева предупредили водителей о перекрытии движения автотранспорта с 6:00 до 13:00 в воскресенье, 10 октября. Временные неудобства будут на улицах Грушевского, Лаврской, Мазепы, Запечерной, площадях Арсенальной и Славы, на аллее Героев Крут, Петровской аллее и Парковой дороге.

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Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и выбрать другие маршруты для движения. В то же время городской наземный общественный транспорт будет курсировать с изменениями на время проведения мероприятия.



Схема перекрытия улиц в Киеве 10 Октября / Фото патрульной полиции Украины

По информации Киевской городской государственной администрации, ориентировочно до 13:00 10 октября изменят маршруты троллейбусов №38. Временно с изменениями будут курсировать автобусы №24, 55, 62.

Так, троллейбус №38 будут курсировать от станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (улица Новогоспитальна). Схема движения:



Схема движения троллейбуса №38 / Фото КГГА

Маршрут автобусов № 24 будет пролегать от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Схема движения:



Схема движения автобуса №24 / Фото КГГА

Автобус №55 будет курсировать от Дарницкого площади до улицы Старонаводницкой без изменений, а дальше – по улице Генерала Алмазова, бульваром Леси Украинки, улицам Бассейной, Эспланадной, несмотря на станцию метро "Дворец Спорта", Рогнединская, Шота Руставели, Михаила Заднипровского – до улицы Генерала Алмазова и оттуда – по маршруту без изменений. Схема движения:



Схема движения автобуса №55 / Фото КГГА

Кроме этого, автобусы №62 будут ездить от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (улицы Новогоспитальнои). Схема движения:



Схема движения автобуса №62 / Фото КГГА

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