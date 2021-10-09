Полицейские Киева предупредили водителей о перекрытии движения автотранспорта с 6:00 до 13:00 в воскресенье, 10 октября. Временные неудобства будут на улицах Грушевского, Лаврской, Мазепы, Запечерной, площадях Арсенальной и Славы, на аллее Героев Крут, Петровской аллее и Парковой дороге.
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Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и выбрать другие маршруты для движения. В то же время городской наземный общественный транспорт будет курсировать с изменениями на время проведения мероприятия.
Схема перекрытия улиц в Киеве 10 Октября / Фото патрульной полиции Украины
По информации Киевской городской государственной администрации, ориентировочно до 13:00 10 октября изменят маршруты троллейбусов №38. Временно с изменениями будут курсировать автобусы №24, 55, 62.
Так, троллейбус №38 будут курсировать от станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (улица Новогоспитальна). Схема движения:
Схема движения троллейбуса №38 / Фото КГГА
Маршрут автобусов № 24 будет пролегать от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Схема движения:
Схема движения автобуса №24 / Фото КГГА
Автобус №55 будет курсировать от Дарницкого площади до улицы Старонаводницкой без изменений, а дальше – по улице Генерала Алмазова, бульваром Леси Украинки, улицам Бассейной, Эспланадной, несмотря на станцию метро "Дворец Спорта", Рогнединская, Шота Руставели, Михаила Заднипровского – до улицы Генерала Алмазова и оттуда – по маршруту без изменений. Схема движения:
Схема движения автобуса №55 / Фото КГГА
Кроме этого, автобусы №62 будут ездить от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (улицы Новогоспитальнои). Схема движения:
Схема движения автобуса №62 / Фото КГГА
Украинский военный забег: что известно о происшествии
- Спортивное мероприятие Military Run UA называют уникальным событием в Европе, поскольку в ней примут участие представители воюющей армии.
- Военнослужащие из всех видов и родов Вооруженных сил Украины вместе пробегут по маршруту в Мариинском парке. Приобщиться могут ветераны войны, гражданские граждане и иностранные партнеры.
- Участникам предлагают несколько видов дистанций – на 5 или 10 километров, а также командный забег.
- Мероприятие ставит своей целью не только объединить людей вокруг общей победы, но и помочь военнослужащим. Собранные от благотворительных взносов за участие деньги передадут в поддержку участников боевых действий, пострадавших во время российско-украинской войны на Востоке.