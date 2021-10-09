Поліцейські Києва попередили водіїв про перекриття руху автотранспорту з 6:00 до 13:00 у неділю, 10 жовтня. Тимчасові незручності будуть на вулицях Грушевського, Лаврській, Мазепи, Запечерній, площах Арсенальній та Слави, на алеї Героїв Крут, Петрівській алеї та Парковій дорозі.

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Водіїв просять із розумінням поставитися до ситуації та обрати інші маршрути для руху. Водночас міський наземний громадський транспорт курсуватиме зі змінами на час проведення заходу.



Схема перекриття вулиць у Києві 10 жовтня / Фото Патрульної поліції України

За інформацією Київської міської державної адміністрації, орієнтовно до 13:00 10 жовтня змінять маршрути тролейбусів №38. Тимчасово зі змінами курсуватимуть автобуси №24, 55, 62.

Так, тролейбуси №38 курсуватимуть від станції метро "Видубичі" до бульвару Лесі Українки (вулиця Новогоспітальна). Схема руху:



Схема руху тролейбуса №38 / Фото КМДА

Маршрут автобусів № 24 пролягатиме від залізничного вокзалу "Центральний" до стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. Схема руху:



Схема руху автобуса №24 / Фото КМДА

Автобуси №55 курсуватимуть від Дарницької площі до вулиці Старонаводницької без змін, а далі – вулицею Генерала Алмазова, бульваром Лесі Українки, вулицями Басейною, Еспланадною, попри станцію метро "Палац Спорту", Рогнідинською, Шота Руставелі, Михайла Задніпровського - до вулиці Генерала Алмазова і звідти – за маршрутом без змін. Схема руху:



Схема руху автобуса №55 / Фото КМДА

Окрім цього, автобуси №62 їздитимуть від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки (вулиці Новогоспітальної). Схема руху:



Схема руху автобуса №62 / Фото КМДА

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