В центре Киева можно посмотреть на уничтоженную технику оккупантов

Трофеи оккупантов пополнят фонды Национального военно-исторического музея. В частности новый экспонат разместили перед учреждением.

Об этом рассказали в Национальном военно-историческом музее Украины. Отныне у них среди экспонатов есть хвост российского штурмовика Су-25СМ.

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"Недавно вблизи музея появился новый экспонат, засвидетельствовавший не только полномасштабное российское вторжение в Украину, но и героическое сопротивление агрессорам", – отметили в музее.

Что известно о штурмовике

По информации журналистских расследований, штурмовик Су-25СМ перебросили с авиабазы военного аэродрома Черниговка "Ветряная мельница", что на Дальнем Востоке России, в белорусский аэродром Лунинец.

Отметили, что оккупанты пользовались Су-25СМ с территории Беларуси и бомбили мирные города и убивали людей. Штурмовик совершил свой последний вылет из Лунинца. Возможно, именно он атаковал Ирпень и Ирпенский военный госпиталь. Однако Вооруженным Силам Украины удалось ликвидировать враждебную цель возле села Вышеград Макаровского района Киевской области.



Что осталось от российского штурмовика / Фото Национального военно-исторического музея Украины

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Пока неизвестно, кто был управляющим Су-25СМ. Однако предполагают, что речь идет о командире 120-го смешанного авиаполка полковнике Руслане Рудневе.

"Что мы можем точно подтвердить так это то, что хвостовое оперение пополнило фондовую коллекцию благодаря энтузиазму и кропотливому труду настоящего патриота Украины, сотрудника музея, поисковика Павла Нетесова", – отметили в музее.

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