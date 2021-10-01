Чем именно скандальный тиктокер и инстаграмщик разозлил правоохранителей, неизвестно. В патрульной полиции Киева этот инцидент не прокомментировали, а на звонки 24 канала не ответили.
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Запись того, как двое инспекторов извлекают Волошина из машины, сделали очевидцы инцидента.
Анна Тринчер жалуется на нападение и избиение бойфренда
- Впервые о якобы совершении нападения на блогера рассказала в сторис инстаграма певица Анна Тринчер. По ее словам, на мужчину напали неизвестные.
- Никаких подробностей инцидента звезда не сообщила, однако наделала немало шума с рыданиями на камеру.
- Также Тринчер опубликовала видео, на котором на лице Волошина видно несколько синяков.
Судя по видео, которое выложили в соцсеть, блоггер чем-то разозлил полицейских. Поэтому они начали силой вытаскивать его из автомобиля. Произошло это около бульвара Леси Украинки, 7Б.
Сам Волошин лишь заявил, что будет писать в полицию жалобу о побоях.
В комментариях к видео с задержанием блогера пользователи отметили, что правоохранители "поставили блоггеру кучу лайков".
Смотрите видео с задержанием известного блогера в Киеве: