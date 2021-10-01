Чим саме скандальний тіктокер та інстаграмник накликав розлютив правоохоронців, невідомо. У патрульній поліції Києва цей інцидент не прокоментували, а на дзвінки 24 каналу не відповіли.
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Запис того, як двоє інспекторів витягують Волошина з автівки, зробили очевидці інциденту.
Анна Трінчер скаржиться на напад та побиття бойфренда
- Вперше про нібито скоєння нападу на блогера розповіла у сторіс інстаграму співачка Анна Трінчер. За її словами, на чоловіка напали невідомі.
- Жодних подробиць інциденту зірка не повідомила, однак наробила чимало галасу з риданнями на камеру.
- Також Трінчер опублікувала відео, на якому на обличчі Волошина видно кілька синців.
Судячи з відео, яке виклали у соцмережу, блогер чимось надокучив поліцейським. Тому вони почали силою витягувати його з автівки. Сталося це біля бульвару Лесі Українки, 7Б.
Сам Волошин лише заявив, що писатиме до поліції скаргу про побої.
У коментарях до відео з затриманням блогера користувачі зазначили, що правоохоронці "поставили блогеру купу лайків".
Дивіться відео з затриманням відомого блогера у Києві: