В центре Киева внедорожник на скорости врезался в маршрутку с пассажирами
Источник:Magnolia TV
Достаточно серьезная авария произошла утром 24 сентября на улице Жилянской в Киеве. Водитель элитного внедорожника Lexus не справился с управлением и остановился в задней части маршрутки.
Столкновение очень дорогого "японца" с маршруткой произошло на остановке. По предварительным данным, водитель Lexus нарушал несколько правил дорожного движения. В частности, ехал по полосе для общественного транспорта.
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В момент столкновения в салоне маршрутного такси находилось 3 пассажира.
Якобы отказали тормоза
Столкновение произошло на полосе для общественного транспорта / Фото Magnolia TV
- ДТП произошло на Жилянской улице в направлении станции метро "Олимпийская".
- Водитель маршрутки остановился в отведенном для этого месте, а Lexus с достаточно серьезной силой врезался в ее зад.
- В результате аварии никто не пострадал.
У Lexus якобы отказали тормоза / Фото Magnolia TV
Владелец иномарки объяснил, что у его элитной машины якобы отказали тормоза. Поэтому автомобиль якобы стал неуправляемым.
Полицию участники ДТП не вызывали – решили воспользоваться европротоколом
Маршрутка получила незначительные повреждения, а вот сам Lexus требует достаточно дорогостоящего ремонта.