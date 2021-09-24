Столкновение очень дорогого "японца" с маршруткой произошло на остановке. По предварительным данным, водитель Lexus нарушал несколько правил дорожного движения. В частности, ехал по полосе для общественного транспорта.

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В момент столкновения в салоне маршрутного такси находилось 3 пассажира.

Якобы отказали тормоза



Столкновение произошло на полосе для общественного транспорта / Фото Magnolia TV

ДТП произошло на Жилянской улице в направлении станции метро "Олимпийская".

Водитель маршрутки остановился в отведенном для этого месте, а Lexus с достаточно серьезной силой врезался в ее зад.

В результате аварии никто не пострадал.



У Lexus якобы отказали тормоза / Фото Magnolia TV

Владелец иномарки объяснил, что у его элитной машины якобы отказали тормоза. Поэтому автомобиль якобы стал неуправляемым.

Полицию участники ДТП не вызывали – решили воспользоваться европротоколом

Маршрутка получила незначительные повреждения, а вот сам Lexus требует достаточно дорогостоящего ремонта.