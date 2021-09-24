Зіткнення дуже дорогого "японця" з маршруткою сталося на зупинці. За попередніми даними, водій Lexus порушував кілька правил дорожнього руху. Зокрема, їхав смугою для громадського транспорту.

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У момент зіткнення у салоні маршрутного таксі перебувало 3 пасажирів.

Нібито відмовили гальма



Зіткнення сталося на смузі для громадського транспорту / Фото Magnolia TV

ДТП сталося на Жилянській вулиці в напрямку станції метро "Олімпійська".

Водій маршрутки зупинився у застосованому для цього місці, а Lexus з досить серйозною силою врізався у її зад.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.



У Lexus нібито відмовили гальма / Фото Magnolia TV

Власник іномарки пояснив, що у його елітної машини нібито відмовили гальма. Тому автівка буцімто стала некерованою.

Поліцію учасники автопригоди не викликали – вирішили скористатися європротоколом.

Маршрутка зазнала незначних ушкоджень, однак сам Lexus потребує досить дорогого ремонту.