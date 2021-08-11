Частично остановят городскую электричку Киева: каких рейсов не будет

Киевпастранс частично остановит городскую электричку столицы. В частности, с 11 августа временно не будет 3 поездов.

Об этом сообщили на официальной странице предприятия. Отмену поездов не объяснили, а указали лишь, что это делают по "техническим" причинам.

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Каких рейсов не будет

Поезд 7304 – Киев – Волынский – Дарница

По этому маршруту транспорт курсировал ежедневно. Он отбывал в 6:23 и приезжал на Дарницу в 6:55.



По этому маршруту транспорт курсировал ежедневно. Он отбывал в 6:23 и приезжал на Дарницу в 6:55. Поезд 7319 – Дарница – Борщаговка

Курсировал во все дни, кроме субботы и воскресенья. Время отправления поезда было в 8:35, а прибытие в конечную – в 9:23.



Курсировал во все дни, кроме субботы и воскресенья. Время отправления поезда было в 8:35, а прибытие в конечную – в 9:23. Поезда 7311/7312 – Дарница – Дарница

Работали во все будни. Отправлялись в 07:02, а прибывали на конечную в 8:22.

О восстановлении этих маршрутов электричек сообщат на странице Киевпастранса. Однако неизвестно, когда именно это случится.