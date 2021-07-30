В Чернобыль пустили тестовый поезд: будут возить отработанное ядерное топливо
Источник:Укрзализныця
По реконструированной колее в Чернобыль пустили тестовый поезд. Укрзализныця будет возить в зону отчуждения отработанное ядерное топливо с трех станций.
Речь идет о Ровненской, Хмельницкой и Южно-Украинской атомных электростанциях. Топливо будут доставлять в централизованное хранилище, которое расположено в зоне отчуждения. Оно будет храниться там в течение 100 лет.
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Единственная ветка в зону отчуждения
По единственной ветке, которая соединяет Чернобыль с главными магистралями, был запущен тестовый поезд.
Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик сообщил, что был реконструирован участок между станциями Вильча и Янов.
О реконструкции
Было заменено и реконструировано 24,56 километра путей, еще средним ремонтом обновлено 4,3 километра.
Все работы на участке выполнялись в соответствии с правилами радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения.
- Ранее на сайте 24 канала сообщалось, что в годовщину Чернобыльской трагедии 26 апреля ввели в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива.
- Также в Чернобыльской зоне готовятся к хранению отходов с украинских станций, которые перерабатывают в России. Отработанное ядерное топливо будут привозить обратно.