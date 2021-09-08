Чтобы не закрывали рекламу: в Киеве неизвестные срезали молодые деревья
Источник:Киевзеленстрой
На бульваре Перова в Киеве нелюди спилили несколько деревьев, чтобы те не загораживали билборды. Инцидент произошел ночью 8 сентября.
Голые стволы вместо трех взрослых кленов увидели утром коммунальщики Днепровского района. Они сразу вызвали полицию, которая задокументировала совершение преступления.
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В управлении по содержанию зеленых насаждений района отметили, что приложат максимум усилий, чтобы лишить владельцев билбордов лицензии на размещение рекламы.
Билборд принадлежит частной структуре
Кроны деревьев вывезли в неизвестном направлении / Фото КП СЗН Днепровского района Киева
- В "Киеврекламе" также сразу отреагировали на вандализм и в комментариях к сообщению "Киевзеленстроя" отметили, что рекламная конструкция, которую якобы загораживали деревья, установлена законно.
- Владеет билбордами на этом месте ООО "Алега".
- Согласно открытым данным, владельцами компании, которая устанавливала рекламные конструкции, являются предприниматели Александр и Алексей Гордузы.
Другие деревья, не мешающие обзору билборда, не трогали / Фото КП СЗН Днепровского района Киева
В полиции инцидент со спиленными деревьями пока не прокомментировали. Так что, как именно правоохранители квалифицировали преступление, пока неизвестно. Подтверждений, что клены срезали именно при участии владельцев рекламной компании пока нет.