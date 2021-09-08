Чтобы не закрывали рекламу: в Киеве неизвестные срезали молодые деревья

На бульваре Перова в Киеве нелюди спилили несколько деревьев, чтобы те не загораживали билборды. Инцидент произошел ночью 8 сентября.

Голые стволы вместо трех взрослых кленов увидели утром коммунальщики Днепровского района. Они сразу вызвали полицию, которая задокументировала совершение преступления.

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В управлении по содержанию зеленых насаждений района отметили, что приложат максимум усилий, чтобы лишить владельцев билбордов лицензии на размещение рекламы.

Билборд принадлежит частной структуре



Кроны деревьев вывезли в неизвестном направлении / Фото КП СЗН Днепровского района Киева

В "Киеврекламе" также сразу отреагировали на вандализм и в комментариях к сообщению "Киевзеленстроя" отметили, что рекламная конструкция, которую якобы загораживали деревья, установлена законно.

Владеет билбордами на этом месте ООО "Алега".

Согласно открытым данным, владельцами компании, которая устанавливала рекламные конструкции, являются предприниматели Александр и Алексей Гордузы.



Другие деревья, не мешающие обзору билборда, не трогали / Фото КП СЗН Днепровского района Киева

В полиции инцидент со спиленными деревьями пока не прокомментировали. Так что, как именно правоохранители квалифицировали преступление, пока неизвестно. Подтверждений, что клены срезали именно при участии владельцев рекламной компании пока нет.