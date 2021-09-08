Голые стволы вместо трех взрослых кленов увидели утром коммунальщики Днепровского района. Они сразу вызвали полицию, которая задокументировала совершение преступления.

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В управлении по содержанию зеленых насаждений района отметили, что приложат максимум усилий, чтобы лишить владельцев билбордов лицензии на размещение рекламы.

Билборд принадлежит частной структуре


Кроны деревьев вывезли в неизвестном направлении / Фото КП СЗН Днепровского района Киева

  • В "Киеврекламе" также сразу отреагировали на вандализм и в комментариях к сообщению "Киевзеленстроя" отметили, что рекламная конструкция, которую якобы загораживали деревья, установлена законно.
  • Владеет билбордами на этом месте ООО "Алега".
  • Согласно открытым данным, владельцами компании, которая устанавливала рекламные конструкции, являются предприниматели Александр и Алексей Гордузы.


Другие деревья, не мешающие обзору билборда, не трогали / Фото КП СЗН Днепровского района Киева

В полиции инцидент со спиленными деревьями пока не прокомментировали. Так что, как именно правоохранители квалифицировали преступление, пока неизвестно. Подтверждений, что клены срезали именно при участии владельцев рекламной компании пока нет.