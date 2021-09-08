Голі стовбури замість трьох дорослих кленів побачили вранці комунальники Дніпровського району. Вони одразу викликали поліцію, яка задокументувала вчинення злочину.

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В управлінні по утриманню зелених насаджень району зазначили, що докладуть максимальних зусиль, аби позбавити власників білбордів ліцензії на розміщення реклами.

Білборд належить приватній структурі



Крони дерев вивезли у невідомому напрямку / Фото КП УЗН Дніпровського району Києва

У Київрекламі також одразу відреагували на вандалізм та в коментарях до допису Київзеленбуду зазначили, що рекламна конструкція, яку нібито загороджували дерева, встановлена законно.

Володіє білбордами на цьому місці ТОВ "Алего".

Згідно з відкритими даними, власниками компанії, яка встановлювала рекламні конструкції, є підприємці Олександр та Олексій Гордузи.



Інші дерева, які не заважають огляду білборда, не чіпали / Фото КП УЗН Дніпровського району Києва

У поліції інцидент зі спиляними деревами наразі не прокоментували. То ж, як саме правоохоронці кваліфікували злочин, невідомо. Підтверджень, що клени зрізали саме за участі власників рекламної компанії наразі немає.