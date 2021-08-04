Чиновник лично позвонил сотруднице Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и пообещал, что ее банковские счета вскоре разблокируют.

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По словам женщины, Данилов признал ошибочное внесение ее в черный список.

Ситуацию могут исправить быстрее, чем в прошлый раз

Секретарь СНБО решил связаться с тезкой крымской террористки Ольгой Калининой после публикации в СМИ. Разговор с женщиной, как утверждает она сама, был довольно теплым.

Конечно же, я не ожидала, что мне позвонит сам секретарь СНБО. Когда увидела незнакомый номер, то подумала, что после выхода статьи со мной хотят поговорить журналисты других изданий. А тут такое. Я приятно удивлена,

– рассказала киевлянка.

Данилов пообещал лично проконтролировать разблокировку счетов в банках, а так же как можно скорее исключить ее из санкционных списков.

Ольгу Калинину из Киева дважды включали в санкционный список СНБО – в 2018 и 2021 годах. Чиновники перепутали женщину с "секретаршей территориальной избирательной комиссии" в оккупированном Крыму.