Посадовець особисто зателефонував співробітниці Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та пообіцяв, що її банківські рахунки незабаром розблокують.

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За словами жінки, Данілов визнав помилкове внесення її до чорного списку.

Ситуацію можуть виправити швидше, аніж минулого разу

Секретар РНБО вирішив зв'язатися з тезкою кримської терористки Ольгою Калініною після публікації у ЗМІ. Розмова з жінкою, яка стверджує вона сама, була досить теплою.

Звичайно ж, я не очікувала, що мені подзвонить сам секретар РНБО. Коли побачила незнайомий номер, то подумала, що після виходу статті зі мною хочуть поговорити журналісти інших видань. А тут таке. Я приємно здивована,

– розповіла киянка.

Данілов пообіцяв особисто проконтролювати розблокування рахунків жінки у банках, а також якомога швидше виключити її з санкційних списків.

Ольгу Калініну з Києва двічі включали до санкційного списку РНБО – у 2018 та 2021 роках. Посадовці переплутали жінку з "секретаркою територіальної виборчої комісії" в окупованому Криму.