Избили ломом: ГБР сообщило о подозрении полицейским за нападение на мужчину при задержании
Источник:телеграм ГБР
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум полицейским. По данным следователей, они избили гражданина во время задержания.
По предварительной информации, они также разбили окна его автомобиля. Инцидент произошел еще в 2020 году.
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Полицейским сообщили о подозрении из-за избиения мужчины
Следователи ГБР сообщили о подозрении 2 работникам оперативного подразделения одного из райуправлений полиции Киева, которые избили гражданина при задержании,
– сообщили в ведомстве.
Известно, что расследование начали по обращению Уполномоченного Верховной Рады. Следователи установили, что:
- 14 февраля 2020 года оперуполномоченные полиции задерживали гражданина, подозреваемого в краже;
- при этом без необходимости разбили окна в его машине;
- мужчина не сопротивлялся, однако полицейские надели на него наручники;
- впоследствии ударили ломом-гвоздодером по руке и голове, применили газовый баллончик.
Пострадавшего били по разным частям тела, в результате чего он получил синяки и ссадины, а также рваную рану головы,
– сообщили в ГБР.
Кроме того, из-за давности инцидента значительное количество следов уничтожено, а работникам ГБР удалось собрать доказательства и установить все обстоятельства преступления и двух человек, причастных к избиению задержанного. Сейчас они работают в других подразделениях полиции.
Кроме того, в Офисе генпрокурора объяснили – их обвиняют в превышении служебных полномочий, совмещенном с применением насилия. Там пояснили, что правоохранители в одном из районов Киева при задержании мужчины применили силу, которая явно не соответствовала сложившейся ситуации.
Оперативные работники нанесли мужчине, который не сопротивлялся, удары металлическим ломом по голове и туловищу, в результате чего он потерял сознание. Приведя пострадавшего в сознание, оперуполномоченные продолжили наносить ему удары руками и ногами и заламывать пальцы,
– рассказали в ведомстве.
Если их вину по статье 365 докажут, то им грозит тюрьма на срок от 3 до 8 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
Однако в Офисе генпрокурора написали, что преступление совершили в феврале 2021 года.
ГБР сообщило о подозрении 2 полицейским: смотрите видео
Коротко о последних преступлениях с участием полиции
- На Киевщине полицейский избил водителя. Это случилось в ночь с 9 на 10 октября – патруль полицейских в Белой Церкви остановил авто, водитель которого повернул на светофоре на красный свет. Правоохранители решили, что водитель пьян и, не проведя соответствующего теста, начали выписывать штраф. Впоследствии из-за того, что мужчина ударил рукой по заднему окну полицейского авто, инспектор начал бить его.
- 7 октября на Волыни разоблачили полицейского, который продавал наркотики в Луцке и Луцком районе. Запрещенные вещества нашли даже у него на работе – торговал каннабисом и амфетамином.
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