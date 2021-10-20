Избили ломом: ГБР сообщило о подозрении полицейским за нападение на мужчину при задержании

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум полицейским. По данным следователей, они избили гражданина во время задержания.

По предварительной информации, они также разбили окна его автомобиля. Инцидент произошел еще в 2020 году.

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Полицейским сообщили о подозрении из-за избиения мужчины

Следователи ГБР сообщили о подозрении 2 работникам оперативного подразделения одного из райуправлений полиции Киева, которые избили гражданина при задержании,

– сообщили в ведомстве.

Известно, что расследование начали по обращению Уполномоченного Верховной Рады. Следователи установили, что:

14 февраля 2020 года оперуполномоченные полиции задерживали гражданина, подозреваемого в краже;

при этом без необходимости разбили окна в его машине;

мужчина не сопротивлялся, однако полицейские надели на него наручники;

впоследствии ударили ломом-гвоздодером по руке и голове, применили газовый баллончик.

Пострадавшего били по разным частям тела, в результате чего он получил синяки и ссадины, а также рваную рану головы,

– сообщили в ГБР.

Кроме того, из-за давности инцидента значительное количество следов уничтожено, а работникам ГБР удалось собрать доказательства и установить все обстоятельства преступления и двух человек, причастных к избиению задержанного. Сейчас они работают в других подразделениях полиции.

Кроме того, в Офисе генпрокурора объяснили – их обвиняют в превышении служебных полномочий, совмещенном с применением насилия. Там пояснили, что правоохранители в одном из районов Киева при задержании мужчины применили силу, которая явно не соответствовала сложившейся ситуации.

Оперативные работники нанесли мужчине, который не сопротивлялся, удары металлическим ломом по голове и туловищу, в результате чего он потерял сознание. Приведя пострадавшего в сознание, оперуполномоченные продолжили наносить ему удары руками и ногами и заламывать пальцы,

– рассказали в ведомстве.

Если их вину по статье 365 докажут, то им грозит тюрьма на срок от 3 до 8 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Однако в Офисе генпрокурора написали, что преступление совершили в феврале 2021 года.

ГБР сообщило о подозрении 2 полицейским: смотрите видео

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