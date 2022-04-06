Дело не только в разминировании,– в КГГА объяснили, почему на Киевщину возвращаться пока не надо

На Киевщине до сих пор происходит зачистка. В области находят одиночных оккупантов и ликвидируют минные закладки и неразорвавшиеся боеприпасы.

Они имеют потенциальную опасность. Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель председателя Киевского городского совета Николай Поворозник.

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Восстановление нормальных условий займет некоторое время

По его словам, сейчас возвращаться в городки Киевской области пока не стоит. Надо подождать несколько недель.

Вопрос не только в разминировании. Следует сделать хотя бы элементарные условия для проживания. Как минимум вода, водоотвод, газ,

– подчеркнул Поворозник.

Он объяснил, что ехать сейчас в пустые, холодные квартиры, без света и воды нет смысла.

Поскольку без электричества отсутствует в том числе и связь, то восстановление населенных пунктов для нормальной жизни займет немного времени.

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