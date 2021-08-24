Празднование Дня Независимости в Киеве: красноречивые фото и видео

Празднование 30-й годовщины Независимости Украины началось утром 24 августа с возложения цветов к памятным знакам украинским защитникам. В целом в столице запланировали почти 70 торжеств.

В центре столицы прошел торжественный парад, в котором приняли участие 5 военных. В начале мероприятия президент Владимир Зеленский произнес мощную речь.

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Празднование на Майдане Независимости посетили, в частности, глава правительства Денис Шмыгаль, глава Рады Дмитрий Разумков, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, мэр Киева Виталий Кличко и представители иностранных делегаций.

В 2021 году к параду привлекли около 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. По центральным улицам Киева прошли пешая и механизированная колонны, а в небе – впечатляла авиация.

В праздничном параде впервые за историю Независимости приняли участие собаки . По Крещатику шагали лучшие кинологи Украины. Их сопровождали красавцы-овчарки.

Отметим, что в параде по случаю Дня Независимости приняли участие не только украинские армейцы, но и военные из-за рубежа. Они прибыли из следующих стран:

Великобритании;

США;

Грузии;

Дании;

Эстонии;

Канады;

Латвии;

Литвы,

Молдовы;

Словакии;

Финляндии;

Швеции;

Чехии.

Как в Киеве отмечали 30 годовщину Независимости Украины / Фото 24 канала (Валентины Полищук)

Зеленский произнес праздничную речь

Глава государства подчеркнул, что 24 августа наше государство празднует восстановление своей независимости. В своей речи он упомянул памятники, созданные веками назад, и подчеркнул, что украинцы продолжают строить свой дом.

Мы не в гостях. Мы молодая семья из знаменитой династии Киевской Руси Украины. Из рода основателей, крестителей. Мы потомки могущественной страны, которая была центром Европы,

– отметил Зеленский.

И добавил, что наш народ является наследником государственности, существовавшей 1 000 лет назад. Именно поэтому он подписал указ о Дне расцвета украинской государственности. Его ежегодно будут отмечать 28 июля – в день крещения Киевской Руси. Также политик призвал минутой молчания почтить тех, кто отдал жизнь за Украину. После этого все присутствующие на мероприятии поднялись, прозвучал призыв склонить боевые знамена.

В Киеве прошел военный парад ко Дню Независимости: смотрите видео

Владимир Зеленский во время поздравительной речи потроллил президента-беглеца. Он вспомнил области, в которых родились президенты Украины. В то же время о Януковиче из Донецкой области он не вспомнил.

На военном параде Зеленский вручил ряд государственных наград. Их получили военные, культурные деятели, педагоги и артисты. Президент вручил 31 награду, из них 4 посмертно. Среди посмертных наград – 3 Героя Украины.

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Своим выступлением всю страну поразила совсем юная украинка, которая исполнила легендарную песню Тараса Петриненко – "Украина". Девочка стояла в центре огромного сине-желтого цветка, украшенного трезубцами. Ведь это – символ 30-летия Независимости Украины.

Выступление юной украинки на Майдане Независимости: смотрите видео

Праздничный пролет авиации в Киеве

Военный парад в центре Киева проходил с участием авиации. Воздушный парад открыла армейская авиация Сухопутных войск ВСУ. В небе также пролетели:

вертолеты Mи-8 11-ой отдельной бригады армейской авиации "Херсон";

группа вертолетов Ми-24 16-ой отдельной бригады армейской авиации "Броды";

подразделение морских многоцелевых вертолетов берегового базирования 10-ой отдельной авиационной бригады и другие.

Кроме этого, 4 истребителя МиГ-29 в сопровождении многоцелевых британских истребителей Eurofighter Typhoon королевских воздушных сил Великобритании образовали в небе флаг Украины.

Украинский флаг, образованный истребителями: смотрите видео

Участие в параде принял и легендарный Ан-225 "Мрия" – крупнейший в мире транспортный самолет. Его спроектировали и построили на государственном предприятии "Антонов". Воздушное судно вылетело с аэродрома в Гостомеле и пересекло территорию Киева в районе Теремков. Над Крещатиком "Мрия" прошла на высоте в 400 метров и поразила всех очевидцев.

Марш защитников в Киеве

Уже после того, как завершился парад Вооруженных сил Украины, от парка Тараса Шевченко отправился Марш защитников. Его маршрут пролегает через бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь до Крещатика и Майдана Независимости. Участие в торжественном шествии, кроме ветеранов, также принимают волонтеры и родственники военных. Колонну марша решили разбить на 32 "коробки". Заметим, что такое действо в центре столицы происходит, начиная с 2019 года.

Марш защитников начался в Киеве: смотрите видео

Какие еще мероприятия запланированы на День Независимости

На Крещатике и Майдане Независимости состоится торжественный концерт и парад войск. Его кульминацией будет пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.

Религиозные организации столицы проведут молебен за Украину и украинский народ.

Состоится также "Марш Защитников Украины 2021" по маршруту: парк имени Тараса Шевченко – Бессарабская площадь – улица Крещатик – Майдан Независимости.

На территории парка культуры и отдыха "Гидропарк" состоится открытый турнир спортивного клуба "Мастер" по настольному теннису среди ветеранов, а также массовый заплыв на 500 метров.

Также традиционно во всех районах столицы будут проходить спортивные, культурные и информационно-просветительские мероприятия.